Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета до 2021 года

Москва, 24 октября. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. За принятие документа проголосовали 370 депутатов, передает источник Федерального агентства новостей.

Всего в голосовании приняли участие 435 парламентариев, 65 из них проголосовали «против». Проект федерального бюджета был внесен на рассмотрение российского парламента Кабмином РФ.

В 2019 году доходы бюджета планируются на уровне 19,969 триллиона рублей, в 2020 году — 20,219 триллиона рублей, в 2021 году — 20,978 триллиона рублей. Расходы предусмотрены на уровне 18,037 триллиона рублей, 18,994 триллиона рублей и 20,026 триллиона рублей соответственно.

Отметим, что профицит российского бюджета в 2019 году должен составить 1,932 триллиона рублей. В 2020 году показатель планируется на уровне 1,224 триллиона рублей. В 2021 году — 952 миллиарда рублей.