Пусть только попробуют: в России ответили НАТО на планы размещения ядерных ракет в Европе

НАТО не намерена размещать новые ракеты с ядерными боеголовками на территории стран Европы, с таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы оценим возможные последствия для своей безопасности в связи с новыми российскими ракетами. Я не предвижу, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия в Европе», — отметил Столтенберг.

Кроме того, он заявил, что Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений, все союзники согласны с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен, но и Российская Федерация должна ответить на озабоченности в отношении его соблюдения.

«Мы не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений», — заявил Столтенберг журналистам, комментируя ситуацию вокруг договора о РСМД.

США развязывают новый этап холодной войны

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ФАН заявление Столтенберга о возможности размещения ядерных ракет в Европе.

«Как это часто происходит с обывателями, которые достигли определенных высот в буржуазной политике, генеральный секретарь НАТО нередко в своих публичных выступлениях отдает дань лицемерию и ханжеству. Именно так стоит трактовать его пассажи о том, что НАТО «не хочет» холодной войны и гонки вооружений. Но озабоченность при этом вызывают некие конкретно неназванные «российские ракеты», а отнюдь не планы президента США Дональда Трампа выйти из договора о РСМД. Они напрямую ведут к гонке вооружений и развязывают новый этап холодной войны», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, позицию гражданина Столтенберга трудно назвать разумной и взвешенной, поскольку сугубо демагогические пассажи «за мир и против новых натовских ракет» служат лишь убаюкиванием европейского общественного мнения, где весьма сильны антивоенные и антиамериканские настроения. Поэтому генеральный секретарь НАТО на словах пытается угодить европейским пацифистам, но при этом во всем у него виновата Россия.

«Хотя, казалось бы, РФ соблюдает требования договора по РСМД, в отличие от США, устанавливающих элементы ПРО в непосредственной близости от российских границ — в Польше, в Румынии. Эти две страны, как и США, — члены НАТО, но гражданин Столтенберг не нашел ни одного слова, чтобы осудить незрелую и опасную для народов обеих стран русофобскую политику их националистических правителей. Значит, генеральный секретарь НАТО с этим согласен», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил: выходит, что Столтенберг целиком и полностью на стороне США, Польши, Румынии...