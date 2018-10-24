Россияне смогут ездить на Ямайку без виз

Москва, 24 октября. Соглашение, дающее право россиянам находится на Ямайке до 90 дней без виз, вступит в силу 27 ноября этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Соглашение было подписано между правительствами РФ и Ямайки 27 сентября в Нью-Йорке.

Согласно договору, граждане России и Ямайки смогут ездить, следовать транзитом и находится на территории другого государства без виз до 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда.

Если же жители РФ и Ямайки захотят быть на территории другой страны более 90 дней в течение года, то им необходимо получить визу в дипломатическом представительстве или в консульстве. Такие правила распространяются и на трудовую или иную деятельность, не связанную с бизнесом, культурным обменом, туризмом, частными или образовательными поездками.