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Путин еще не принял решение о посещении форума в Давосе — Песков

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Путин еще не принял решение о посещении форума в Давосе — Песков

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин еще не принял решение по посещению форума в Давосе, таких планов в настоящий момент нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По форуму в Давосе в настоящий момент каких-либо решений не принималось, пока таких планов у президента нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Всемирный экономический форум — 2019 пройдет с 22 по 25 января.

Автор: Алексей Громов
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