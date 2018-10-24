Кончаловский покажет Путину и Конте свой «Грех»

Москва, 24 октября. Российский режиссер Андрей Кончаловский в среду представит свой новый фильм «Грех» президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кончаловский презентует свой новый кинофильм под названием «Грех». Это фильм о Микеланджело», — уточнил он.

Песков добавил, что также Путин и Конте дадут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

В среду президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. На переговорах они обсудят двустороннее сотрудничество в различных областях, актуальные международные и региональные проблемы, в том числе Сирию и Ливию. Также запланированы встречи Путина и Конте с главами ведущих итальянских предприятий.