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Кончаловский покажет Путину и Конте свой «Грех»

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Кончаловский покажет Путину и Конте свой «Грех»

Москва, 24 октября. Российский режиссер Андрей Кончаловский в среду представит свой новый фильм «Грех» президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кончаловский презентует свой новый кинофильм под названием «Грех». Это фильм о Микеланджело», — уточнил он.

Песков добавил, что также Путин и Конте дадут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

В среду президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. На переговорах они обсудят двустороннее сотрудничество в различных областях, актуальные международные и региональные проблемы, в том числе Сирию и Ливию. Также запланированы встречи Путина и Конте с главами ведущих итальянских предприятий.

Автор: Василий Котов
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