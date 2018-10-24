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США приняли решение: Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Болтона о ДРСМД

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США приняли решение: Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Болтона о ДРСМД

Москва, 24 октября. США приняли решение о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали об итогах переговоров президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Напомним, представители двух стран обсудили информацию о возможном выходе Вашингтона из ДРСМД.

«Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение, — констатировал пресс-секретарь президента России, — и в ближайшем будущем формализует процесс выхода из этого договора».

США приняли решение: Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Болтона о ДРСМД

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев, который 31 год назад поставил подпись под Договором о ракетах средней и меньшей дальности, назвал «очень странным» намерение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения.

Автор: Катерина Иванова
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