США выходом из ДРСМД развязывают гонку вооружений — Песков

Москва, 24 октября. США, выходя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), фактически развязывают гонку вооружений, Россия при этом будет думать об обеспечении национальной безопасности. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это чрезвычайно опасное намерение (США выйти из ДРСМД. — Прим. ФАН), то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений», — отметил официальный представитель российского лидера.

При этом Песков подчеркнул, что намерения Вашингтона привносят опасность в существующую ситуацию в мире. Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин, комментируя данный вопрос, обращал внимание на то, что на фоне заявлений США российская сторона в первую очередь предпримет действия в национальных интересах, в том числе по вопросу безопасности российских граждан.

В то же время пресс-секретарь отметил, что, исходя из прошедших накануне переговоров главы РФ с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, можно судить о том, что американская сторона определилась с решением и в скором времени планирует формализовать процесс выхода из соглашения.

Напомним, президент США Дональд Трамп на днях заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения.

Многие эксперты в связи с намерением США выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности.

Ранее американский эксперт выразил мнение, что выход США из договора ударит в первую очередь по Штатам, поскольку документ в большей степени выгоден как раз Вашингтону, а не Москве.