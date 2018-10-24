Песков заявил о готовности Путина посетить США с визитом

Москва, 24 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности российского лидера Владимира Путина посетить Соединенные Штаты с визитом, однако какие-либо конкретные решения пока отсутствуют.

По словам представителя Кремля, во время переговоров в Москве Путина и советника американского президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона затрагивалась тема возможного обмена визитами президентов России и США.

«Конкретных решений на этот счет нет», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание на то, что во главе угла на данные момент встала возможная встреча Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москвой и Вашингтоном достигнута предварительная договоренность о встрече Путина и Трампа в Париже, однако повестка требует уточнения.