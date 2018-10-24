Такого никогда не было: украинских туристов удивили перемены в российском Крыму

Симферополь, 24 октября. Туристы из Украины удивлены масштабами перемен в Крыму. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, украинские туристы видят, как изменился регион, сколько средств было вложено в развитие инфраструктуры.

«Как Крым развивается сейчас, такого бы при нынешней Украине не было никогда», — подчеркнул Григорьев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в разговорах украинские туристы признают положительные изменения. Григорьев заявил, что информационная политика Киева не влияет на простых граждан Украины, которые продолжают приезжать на отдых в Крым.

«В Крыму рады всем, кто приезжает на отдых. А братскому народу Украины тем более», — подчеркнул Волченко.

Ранее в Крыму заявили, что повышенному интересу к региону среди украинцев способствовали киевские власти, которые распространяли ложную информацию, что крымской переправы не существует.

Украинские власти рассказывали, что Крымский мост является фейком и его не существует, заявлял глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В беседе с РИА Новости он подчеркивал, что многие украинцы решили лично посмотреть на это масштабное сооружение, после его открытия Владимиром Путиным.

Напомним, что мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть переправы была открыта в мае 2018 года.

За десять месяцев 2018 года Крым посетило 6 миллионов 164 тысячи туристов. Это на 29% больше периода прошлого года. Туристический поток с Украины составил около миллиона человек, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.