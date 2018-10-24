Группу почти похоронили: в «Ночных снайперах» прокомментировали «проблемы из-за поддержки ДНР»

У Дианы Арбениной нет никаких проблем, связанных с посещением ею Донецкой народной республики. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в группе «Ночные снайперы».

Напомним, что на днях в ряде СМИ, а также социальных сетях появились новости о том, что у Арбениной возникли проблемы после концерта в Новороссии. Об этом сама исполнительница объявила в интервью одному из популярных Youtube-каналов, констатировав, что группу «почти похоронили».

«Я, конечно, благодарна Воронежу, Екатеринбургу, Москве и Питеру — потому что эти четыре города выстояли. А во всех остальных городах почему-то сразу крыша потекла на площадках. Звонили организаторы и говорили: «Вы знаете, а у нас тут ремонт начался. Поэтому концерта быть не может», — рассказала Арбенина, выразив уверенность, что происходящее связано с ее посещением Донбасса.

Певица также уточнила, что не извинялась перед Украиной за Россию, добавив, что ее слова неверно истолковали.

«Меня никто не просил, но я прошу прощения за моих коллег по цеху, за то, что не приехали и не поддержали вас», — напомнила она, что именно было сказано.

При этом директор коллектива Лариса Пальцева заявила, что ничего не знает о поездке Арбениной в ДНР.

«У нас нет никакой поездки в ДНР, у нас тур сейчас идет, — сказала она, порекомендовав обратиться к PR-директору. — Я даже не в курсе, я занимаюсь совершенно другими вопросами».

PR-директор группы «Ночные снайперы» Маша Кохель сообщила, что у Дианы нет никаких проблем, а информация, появившаяся в Интернете, не соответствует действительности.

«У Арбениной нет никаких проблем, — заявила она. — Это идет дезинформация, у нее все в порядке».

Что же касается концерта лидера группы в ДНР, то Кохель отказалась комментировать эту тему как бы то ни было.

«Мы не общаемся на эту тему», — сказала она.

Вместе с тем в СМИ также высказывается мнение, что Диана Арбенина вовсе не ездила в Донецкую народную республику, а вся история о концерте и его последствиях была придумана одной из политических сил.