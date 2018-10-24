Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

В крови защитника «Крыльев советов» Тигиева не нашли следов алкоголя

53
0 Оставить комментарий

В крови защитника «Крыльев советов» Тигиева не нашли следов алкоголя

Самара, 24 октября. Результаты экспертизы показали отсутствие алкоголя в крови защитника футбольного клуба «Крылья Советов» Георгия Тигиева, которого ранее задержали за рулем автомобиля, предположительно, в нетрезвом виде. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

«Проведенная по инициативе полиции экспертиза также не выявила в крови Тигиева наличия алкоголя», — передает слова источника РИА Новости.

В Главном управлении министерства внутренних дел по региону рассказали, что по окончании медицинского освидетельствования у задержанного ранее водителя 1995 года рождения алкогольное опьянение отсутствовало, постановление о возбуждении в отношении него административного дела принято отменить.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Тигиева 14 октября​​​. Позже пресс-служба самарского клуба заявила, что результаты медицинского освидетельствования, проведенного сразу на следующий день, продемонстрировали отсутствие наркотических препаратов и алкоголя в крови спортсмена.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое