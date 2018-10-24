В крови защитника «Крыльев советов» Тигиева не нашли следов алкоголя

Самара, 24 октября. Результаты экспертизы показали отсутствие алкоголя в крови защитника футбольного клуба «Крылья Советов» Георгия Тигиева, которого ранее задержали за рулем автомобиля, предположительно, в нетрезвом виде. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

«Проведенная по инициативе полиции экспертиза также не выявила в крови Тигиева наличия алкоголя», — передает слова источника РИА Новости.

В Главном управлении министерства внутренних дел по региону рассказали, что по окончании медицинского освидетельствования у задержанного ранее водителя 1995 года рождения алкогольное опьянение отсутствовало, постановление о возбуждении в отношении него административного дела принято отменить.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Тигиева 14 октября​​​. Позже пресс-служба самарского клуба заявила, что результаты медицинского освидетельствования, проведенного сразу на следующий день, продемонстрировали отсутствие наркотических препаратов и алкоголя в крови спортсмена.