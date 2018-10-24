Взять под контроль деструктивные сообщества: в РФ вновь предложили ограничить доступ в Интернет для детей

Законопроект, согласно которому детям до получения паспорта хотят запретить регистрироваться в социальных сетях, внесут на рассмотрение Госдумы в ноябре. Член комитета по международным делам ГД Виталий Милонов уже ранее вносил подобное предложение, однако его не поддержали. О необходимости такого закона задумались после трагедии в техническом колледже в Керчи. Студент Владислав Росляков перед тем, как расстрелять своих однокурсников и преподавателей учебного заведения активно изучал в Интернете способы изготовления самодельного взрывного устройства.

По мнению депутата Госдумы, информация, содержащаяся в социальных сетях, подталкивает подростков к насилию. Поэтому законодатели вновь рассмотрят инициативу, чтобы выработать механизм защиты несовершеннолетних от жестокости в Интернете.

Основатель проекта «Чистый Интернет» Роман Волошин, комментируя Федеральному агентству новостей инициативу, отметил, что полностью согласен с депутатами Госдумы, поскольку идея ограничить доступ в соцсети подросткам назревала уже давно.

«После появления информации о том, что в ноябре внесут законопроект и, скорее всего, его одобрят, я его только поддерживаю. Звучат крики, что запрещающими мерами ничего нельзя изменить, но я вынужден тут не согласиться. Во-первых, это необходимая мера, полная здравого смысла, потому что во всех развитых странах уже давно применена практика, когда дети либо регистрируются в Интернете минимум с 14-летнего возраста, либо с разрешения родителей. Мы с вами реально понимаем, что за поступки наших детей отвечают и их родители, и государство — да и все, по сути, общество. Эти три института разобщены, и молодежь может чуть ли не с раннего возраста, 7 лет, появляться в Сети», — заметил собеседник агентства.

По мнению эксперта, сообщества в социальных сетях необходимо контролировать, чтобы оградить подростков от дурного влияния. Кроме того, нужно повысить ответственность родителей за то, что они позволяют своим детям легко регистрироваться в Интернете.

«Все деструктивные сообщества, которые существуют в Интернете и которые имеют только одну цель — управлять умами молодежи, ведь в них активно пропагандируется агрессия и насилие, это мы видим и по последним событиям, нужно держать под контролем», — считает Волошин.

Он добавил, что необходимо ввести ответственность для родителей, которые разрешают детям «свободно гулять» по Интернету.

Напомним, трагедия в керченском колледже в Крыму произошла 17 октября. Студент учебного заведения Владислав Росляков пронес в здание оружие и самодельное взрывное устройство. Совершив взрыв, он начал стрелять по своим однокурсникам и сотрудникам колледжа. Жертвами нападения стал 21 человек.

Примечательно, что трагедия, разыгранная по сценарию Колумбайна (массовое убийство в школе в 1999 году в штате Колорадо — Прим. ФАН) происходит в России уже не в первый раз. Первая кровавая бойня случилась в январе в пермской школе. Позже похожая трагедия произошла в Стерлитамаке.