Ищут большого и сильного хозяина: «Гоблин» Пучков отреагировал на предложение Польши объединиться против России

Западные страны должны объединиться против Российской Федерации. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Россия — это стратегический вызов для безопасности. Для безопасности не только Польши и региона, но и всего континента. А также этот вызов имеет мировой масштаб», — уверен он.

По словам представителя Польши, Москва якобы «предпринимает попытки нарушения мирового порядка и мировой безопасности». И именно по этой причине, как уверен Солох, для Запада важно единство — в рамках не только Североатлантического альянса, но и всего сообщества.

«Наш ответ должен быть скоординированным. Мы трактуем возможное увеличение численности войск США как инвестицию в безопасность всего нашего региона», — добавил глава Бюро нацбезопасности Польши.

Комментируя заявление Солоха, писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин»), напомнил об одном известном тезисе, под который попадает политика польского государства.

«Большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие страны ведут себя как проститутки. Ну вот Польша — это типичная проститутка. Страна маленькая, достаточно слабая, которая ищет себе большого и сильного хозяина. А заведя дружбу с США, заведя себе хозяина, с двух сторон Польша окружена своими извечными врагами — с одной стороны у нее Германия, а с другой стороны — Россия. А речь здесь, как всегда, про деньги», — поясняет заявление Солоха Пучков.

По мнению собеседника ФАН, «Варшава страстно желает разместить на своей территории терминал распределения сжиженного природного газа, который бы завозился с территории Соединенных Штатов Америки».

«А тут «подлая» Россия построила очередной газопровод в Германию. Ну как быть-то, если газ пойдет в Германию дешевый и несжиженный, то польским амбициям кранты? Они уже американцам и базу предложили построить на своей территории, и даже предложили им за нее заплатить два миллиарда долларов. Видимо, очень богатая страна. Ну, вот это такие конвульсии в попытках хоть как-то деньги отбить, но ни немцам, ни французам эти потуги не нужны. Да и сама Польша никому не нужна, так что я уверен — ничего у них не получится», — продолжает известный писатель.

Само же заявление о необходимой координации всего западного мира против России Пучков называет одним из проявлений русофобии, которой западные страны придерживаются не один десяток лет.

«Тут нечему удивляться: войны против России ведутся всю жизнь, а сейчас мы видим обострение. Ничего хитрого в этом нет. Пока нам рассказывали про сталинизм и прочий бред, они [Запад] забывали рассказывать, что речь всегда идет про Россию, а какая она — царская или коммунистическая, демократическая — никакой разницы нет. Ее на карте быть не должно, вот для этого Запад и старается», — заключил переводчик.

Напомним, в последнее время в Варшаве активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит от Российской Федерации. Именно по этой причине Польша приняла программу резкого увеличения численности национальной армии. Более того, польские власти предложили выделить до двух миллиардов долларов на развертывание на своей территории бронетанковой дивизии США. В свою очередь Москва не раз подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.