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Цикл изготовления ракеты «Союз» проверят заново, версия аварии не подтвердилась

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Цикл изготовления ракеты «Союз» проверят заново, версия аварии не подтвердилась

Москва, 24 октября. Комиссия, занимающаяся расследованием неудачного запуска корабля «Союз МС-10», повторно изучит весь цикл изготовления ракеты-носителя. Это связано с тем, что первоначальная версия аварии не подтвердилась.

«[Эксперты] проверят весь цикл изготовления ракеты-носителя в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс», а также ее сборку, испытания и предстартовую подготовку на «Байконуре», — приводит РИА Новости комментарий источника в ракетно-космической отрасли. 

Отмечается, что версия о том, что ошибка была допущена на космодроме при сборке ракеты, не находит подтверждения. 

Напомним, первое в современной истории России ЧП в пилотируемой космонавтике произошло 11 октября. Корабль «Союз», на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, не смог добраться до МКС из-за аварии ракеты-носителя. Экипаж спасся, приземлившись в Казахстане. Ранее были озвучены возможные версии аварии.

Автор: Федор Веснин
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