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«Пьяные псевдоболельщики»: МВД Италии обвинило россиян в поломке эскалатора

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«Пьяные псевдоболельщики»: МВД Италии обвинило россиян в поломке эскалатора

Рим, 24 октября. Глава итальянского МВД Маттео Сальвини обвинил российских болельщиков московской футбольной команды ЦСКА в том, что они якобы начали беспорядки, которые привели к обрушению эскалатора в римском метро.

«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА), которые начали эти беспорядки», — сказал министр в эфире радиостанции RTL.

По его словам, эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгать.

19 человек пострадали в результате серьезной поломки эскалатора на станции «Репубблика», среди них 15 россиян и 4 украинца. На появившемся в Интернете видео заметно, что ступени эскалатора в какой-то момент начали двигаться очень быстро, из-за чего на выходе образовался завал из людей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что московский футбольный клуб ЦСКА оказывает помощь пострадавшим болельщикам в индивидуальном порядке.

Автор: Тимур Румянцев
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