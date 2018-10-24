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Пограничники были в курсе: мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

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Пограничники были в курсе: мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

Москва, 24 октября. Украинец и россиянин пытались вывезти мертвую женщину с территории России на Украину. По данным управления погранслужбы Украины в Facebook, тело россиянки хотели перевезти через границу под видом живой пассажирки.

Автомобиль с мертвой женщиной, пристегнутой ремнем безопасности к заднему сиденью, был задержан на пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области. Однако, как стало известно Федеральному агентству новостей, пограничники были в курсе, что в салоне автомобиля находится покойник.

Родственники не скрывали, что перевозят тело, чтобы похоронить его на Украине. Супруг покойной предоставил украинским пограничникам свидетельство о смерти, выданное 22 октября.

«Все документы были в порядке, поэтому выпустили. А решение, как транспортировать тело родственницы — их дело. Никто не выдавал ее за живую», — сообщил источник ФАН.

Автор: Катерина Михайлиди
© 2018 Федеральное агентство новостей
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