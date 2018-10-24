Пограничники были в курсе: мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

Москва, 24 октября. Украинец и россиянин пытались вывезти мертвую женщину с территории России на Украину. По данным управления погранслужбы Украины в Facebook, тело россиянки хотели перевезти через границу под видом живой пассажирки.

Автомобиль с мертвой женщиной, пристегнутой ремнем безопасности к заднему сиденью, был задержан на пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области. Однако, как стало известно Федеральному агентству новостей, пограничники были в курсе, что в салоне автомобиля находится покойник.

Родственники не скрывали, что перевозят тело, чтобы похоронить его на Украине. Супруг покойной предоставил украинским пограничникам свидетельство о смерти, выданное 22 октября.