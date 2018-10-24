Варшава, 24 октября. Запад должен объединиться против России, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Об этом он рассказал в ходе Варшавского форума по безопасности, который в среду заработал в столице Польши.

Солох уточнил, что якобы Россия несет стратегический вызов безопасности. По его словам, она «опасна» не только для Польши, но и для региона, мира. Солох добавил, что Москва якобы пытается нарушить «мировой порядок и мировую безопасность». В Польше призвали Запад объединиться против «российской угрозы».

«Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в настоящее время Запад сам запугивает себя несуществующей «российской угрозой», используя эту риторику для того, чтобы наращивать свой военный потенциал. По словам министра, за последнее время активность НАТО у российских границ значительно возросла — при этом на политическом уровне со стороны администрации США и руководства НАТО прозвучали призывы к европейским странам как можно скорее увеличить взносы в НАТО до 2% бюджета — якобы для противостояния «российской угрозе».

Министр обороны подчеркнул, что боевой потенциал России будет оставаться на том уровне, который обеспечит безопасность РФ и ее союзников.

Кроме того, сообщалось, что в 2018 году на территории Европы планируется провести в два раза больше военных маневров, чем годом ранее. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин подчеркнул, что у России достаточно сил и средств, чтобы противостоять странам НАТО, уровень подготовки наших солдат во много раз превосходит уровень подготовки солдат стран Запада.

В свою очередь депутат Юрий Швыткин назвал «накачивание Европы войсками» — игрой мускулами блока НАТО. Кроме того, народный избранник сообщил, что Москва постоянно держит «руку на пульсе происходящих событий».

Швыткин уверен, что руководство альянса пытается показать значимость НАТО для большинства стран Восточной Европы и территорий бывшего СССР. По его мнению, военный блок также пытается оправдать значительно увеличенные военные расходы.