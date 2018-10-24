Киев, 24 октября. Глава украинского МИД Павел Климкин нервно отреагировал на решение Москвы ввести в отношении Киева ответные санкции и обвинил Россию в якобы имеющей место «агрессии».

Соответствующий пост появился на странице украинского министра в Twitter, передает «Свободная пресса».

«Действия, которые «страна-агрессор» пытается назвать санкциями, является продолжением агрессии, именно так должны к ним относиться», — говорится в посте.

В понедельник, 22 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях против Украины. Как отмечается в документе, такое решение было принято в связи с действиями Киева в отношении Москвы, которые противоречат международному праву. В частности, речь идет о ряде ограничений, которые украинские политики ввели против российских граждан и юридических лиц.

Ответные санкции российское правительство должно разработать в ближайшее время. Также будет составлен список лиц, которые подпадут под ограничения. Если Киев отменит антироссийские санкции, Москва готова отказаться от ограничительных мер.

Отношения между Россией и Украиной обострились после 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот. Пришедшие на Украине к власти политики регулярно выдвигают бездоказательные обвинения в адрес России.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, а Крым вошел в состав РФ демократическим путем — по итогам народного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей.