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Елизавета II впервые публично высказалась о Brexit

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Елизавета II впервые публично высказалась о Brexit

Лондон, 24 октября. Королева Великобритании Елизавета II впервые публично высказала свое мнение о предстоящем Brexit, сообщил британский таблоид The Daily Express.

Елизавета II поделилась своим взглядом о Brexit во время официального банкета в Букингемском дворце, на котором присутствовал король Нидерландов Виллем-Александр.

Королева заявила, что Британия стремится к «новому партнерству» с Европой. Она подчеркнула, что ценности, которые разделяют Лондон и Амстердам, являются «самым большим достоянием». Она заверила, что перемены никоим образом не повлияют на прочность альянса.  

Напомним, на референдуме в 2016 году было принято решение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. По итогам голосования более 51% британцев поддержали идею выхода страны из ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем длятся уже с июня прошлого года. Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта следующего года.

Автор: Дарья Смолина
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