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Премьер-министр Италии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Премьер-министр Италии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Москва, 24 октября. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в российской столице.

К мемориалу он направился перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Итальянский премьер возложил цветы и поклонился.

Накануне цветы к мемориалу в российской столице возложили советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и американский посол в РФ Джон Хантсман, которые прибыли в Москву с официальным визитом.

Самолет итальянского премьера приземлился в аэропорту «Внуково-2» накануне, его встречали у трапа самолета заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и почетный караул. Конте проведет переговоры с российским лидером в среду, 24 октября. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсудят отношения между Россией и Италией, а также вопросы международной повестки.

Автор: Екатерина Кухарева
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