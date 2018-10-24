Премьер-министр Италии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Москва, 24 октября. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в российской столице.

К мемориалу он направился перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Итальянский премьер возложил цветы и поклонился.

Перед встречей с Путиным: Премьер Италии Джузеппе Конте возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду pic.twitter.com/qNS2I9KyGR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 октября 2018 г.

Накануне цветы к мемориалу в российской столице возложили советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и американский посол в РФ Джон Хантсман, которые прибыли в Москву с официальным визитом.

Самолет итальянского премьера приземлился в аэропорту «Внуково-2» накануне, его встречали у трапа самолета заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и почетный караул. Конте проведет переговоры с российским лидером в среду, 24 октября. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсудят отношения между Россией и Италией, а также вопросы международной повестки.