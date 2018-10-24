 «Человек-радиоприемник» Юрий Григорьев скончался в Москве на 82-м году жизни

Москва, 24 октября. Советский пародист Юрий Григорьев скончался в Москве возрасте 81 года. Об этом написал в Facebook артист Сергей Дроботенко.

«Сегодня не стало Юры Григорьева. Того само человека-радиоприемника. Именно с этим номером он имел оглушительный успех на всех концертных площадках страны и мира», — написал Дроботенко.

Он подчеркнул, что артист всегда дарил зрителям и тем людям, которые были с ним знакомы, счастье и радость.

Юрий Григорьев — пародист и звукоимитатор. Автор программ «От веселого до смешного», «Профессия — звукоимитатор».С 1996 года был автором и ведущим программы «Ах, анекдот, анекдот».

Напомним, что самым известным номером Григорьева на советской эстраде был «Радиоприемник». Артист имитировал на сцене звуки, которые доносились из радиоприемника.