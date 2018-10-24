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Роскосмос и NASA согласовывают поездку Рогозина в США

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Роскосмос и NASA согласовывают поездку Рогозина в США

Москва, 24 октября. Руководство Роскосмоса заявило о готовности направить в Соединенные Штаты свою делегацию для проведения переговоров с главой NASA Джимом Брайденстайном. Ориентировочные сроки — начало 2019 года, о чем сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации.

Согласно приведенным данным, до конца ноября Роскосмос и NASA согласуют повестку предстоящих в США переговоров, повестка будет согласована с руководством страны, передает ТАСС.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, в настоящее время Роскосмос и NASA ведут согласование планов поездки главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США в начале 2019 года.

Ранее руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства пригласило Рогозина посетить США в 2019 году. В связи с этим в США пообещали временно снять санкции против него.

Автор: Тимур Румянцев
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