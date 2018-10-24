Шойгу предупредил об ответе России на размещение дивизии США в Польше

Минск, 24 октября. Россия будет вынуждена принять меры в ответ на планы правительства Польши разместить в своей стране дивизию вооруженных сил США. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании военных коллегий РФ и Белоруссии.

По его словам, Россия готова нейтрализовать военные угрозы на всех направлениях. Сергей Шойгу предупредил об ответе РФ на размещение дивизии США в Польше.

«Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности», — сказал Сергей Шойгу.

Шойгу также подчеркнул, что Россия не хочет вступать в военную конфронтацию с Западом. По его словам, РФ стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами в сфере безопасности.

Ранее глава оборонного ведомства России заявил, что уровень активности НАТО у границ России достиг небывалого размаха со времен холодной войны. В качестве оправдания своих действий Североатлантический альянс активно муссирует миф о «российской угрозе». По данным Минобороны РФ, в Прибалтике и Польше подготовлены координационные центры для приема и размещения американских военных. По словам Шойгу, Запад намерен обеспечить мобильность войск США для их быстрой переброски к внешним границам НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что Россия якобы нарушает условия соглашения. Москва отметила, что данные обвинения являются необоснованными. После этого Дональд Трамп заявил, что США продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». Появились слухи о том, что Штаты могут разместить свои ракеты в Польше, однако президент страны Анджей Дуда заявил, что данный вопрос не обсуждался.