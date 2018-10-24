США еще вздрогнут от мощи ракет: Россия ответит Трампу «Пионером»

Москва, 24 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе в одностороннем порядке из Договора РСМД. В России назвали действия американской стороны ошибочными и выразили уверенность, что США еще «вздрогнут», вспомнив о силе российских ракет.

Во время встречи со своими сторонниками в Неваде американский лидер внезапно заявил, что Россия в течение долгих лет якобы «нарушала» ДРСМД — по этой причине Америка собирается выйти из данного соглашения. При этом республиканец не забыл отметить, что это необходимо было сделать еще во времена президентства Барака Обамы.

В настоящее время каких-то официальных распоряжений на этот счет не поступало, но документы могут быть подписаны в ближайшие недели. Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на заявление американского коллеги, подчеркнув, что РФ не оставит действия Вашингтона без ответа.

Военные эксперты прокомментировали планы Трампа по ДРСМД. Так, Алексей Леонков считает, что заявление хозяина Белого дома не стоит рассматривать как пустые слова, поскольку США могут выйти из соглашения так, как вышли из Договора по ПРО.

Как отметил эксперт, такие действия объясняются бессилием США перед растущими мощью и авторитетом России. Кроме того, указал Леонков, американская сторона теряет контроль над европейскими союзниками, пишет «Царьград».

Говоря о заявлении российского лидера о контрмерах, Леонков обратил внимание, что для России не составит сложности возобновить производство ракет «Пионер» и БЗРК — железнодорожный ракетный комплекс. Специалист решительно подчеркнул, что Москва не может оставлять действия Вашингтона без ответа.

В свое время именно отечественные ракеты средней и малой дальности напугали США настолько, что Вашингтон буквально «заставил» Москву подписать соответствующее соглашение 30 лет назад. РСД-10 «Пионер» приняли на вооружение в 1976 году, после чего их прозвали «грозой Европы».