Елизавета II, Ди Каприо и R2-D2: выставка фотографий Энни Лейбовиц в Эрмитаже. ФАН-ТВ

Энни Лейбовиц — знаменитый американский фотограф, специализирующийся на портретах политиков, деятелей культуры, звезд шоу-бизнеса и не только.

«В случае с Энни Лейбовиц очень важно, что это сотворчество двух людей. В данном случае — музыканта, то есть известной личности, и фотографа. Лейбовиц очень любит работать именно не в своей студии, а на выезде. То есть приезжать к герою снимка и находить какие-то значимые детали, искать вот этот образ вместе с ним — такой, раскрывающий личность, раскрывающий персоналию», — рассказала о творчестве фотохудожника Дарья Панайотти, сотрудник отдела современного искусства.

Энни Лейбовиц работала для таких журналов, как Rolling Stone, Vogue и Vanity Fair. Она делала снимки Джона Леннона, Вуди Аллена, Анджелины Джоли, Вупи Голдберг и многих других.

«Вот здесь молодой Леонадро Ди Каприо на пике славы, но он сфотографирован, эта работа сделана из серии для журнала Vanity Fair изначально, но здесь он продемонстрирован не просто как такой смазливый, симпатичный молодой актер, кумир миллионов молодых девушек. Здесь создан довольно глубокий образ, который, пожалуй, прочитать полностью сможет только человек, который знаком как минимум с историей классического танца и классического балета, потому что это в данном случае прямая отсылка к снимку, целой серии снимков 20-х годов Анны Павловой — первой балерины, станцевавшей умирающего лебедя. Вот тот классический, очень тонкий трагизм, который был в этом танце. Лебедь как бы проводит параллель между этим настроением и образом Ди Каприо в Титанике. Ровно столько же трагичным, обреченным, красивым», — рассказывает о снимке Энни Лейбовиц Дарья Панайотти, сотрудник отдела современного искусства.

В Эрмитаже уже проходила выставка фотографий Лейбовиц в 2011 году. Она подарила музею девять своих работ, которые и представлены на нынешней экспозиции.



Фотографии выставлены в здании Главного штаба. Выставка проходит с 18 октября по 21 января.



