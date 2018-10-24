Миф о российской угрозе: Шойгу заявил о небывалой активности НАТО у границ РФ

Минск, 24 октября. Активность НАТО в непосредственной близости от границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании коллегий РФ и Белоруссии.

По его словам, в качестве оправдания своих действий Североатлантический альянс использует миф о российской угрозе.

«Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал Сергей Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ рассказал, как НАТО отрабатывает наступательные боевые действия у границ РФ. Кроме того, по данным оборонного ведомства России, в странах Прибалтики и Восточной Европы созданы координационные центры и аэродромы, главная задача которых — прием американских военных и обеспечение их быстрого перемещения к внешним границам НАТО.