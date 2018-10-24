В Сочи задержали заммэра, главного архитектора и главу «Водоканала»

Сочи, 24 октября. В Сочи были задержаны глава МУП «Водоканал» Сергей Винарский, главный архитектор Владимир Малов, а также заместитель мэра города Иван Бомбергер.

«Они задержаны», — сообщил журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

Причины задержания чиновников пока не известны.

Напомним, ранее был задержан директор гатчинского пиротехнического завода «Авангард» (Ленинградская область), который стал вторым подозреваемым по делу о взрыве на предприятии.