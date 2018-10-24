Сирия сегодня: террористы нарушили перемирие в Латакии, боевики освободили японского журналиста

Сирия сегодня, 24 октября. Минобороны РФ: террористы нарушили перемирие в Латакии. Освобожден японский журналист, который три года провел в заложниках у боевиков. Советник президента США Джон Болтон доволен сирийскими договоренностями с руководством России.

Минобороны РФ: боевики нарушили режим перемирия в Латакии

Минобороны РФ опубликовало коммюнике по результатам работы комиссии по перемирию в Сирии за последние сутки. Российские военные зафиксировали один случай нарушения боевиками режима прекращения огня в провинции Латакия, Турция — ни одного, говорится в документе.

В Минобороны также добавили, что за прошедшие сутки не изменилось число сирийских населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня. Таких населенных пунктов на сегодня 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось: таких группировок сегодня 234.

В Сирии освобожден японский журналист

Токио получил информацию, что японский журналист Дзюмпэй Ясуда, захваченный боевиками в Сирии в 2015 году, освобожден и находится под защитой правительства Турции. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По словам представителя правительства Японии, жена заложника уже проинформирована о его освобождении, однако данные, что освобожден именно Ясуда, еще проверяются.

«Большая вероятность, что это именно Дзюмпэй Ясуда», — сказал Суга.

В декабре 2015 года организация «Репортеры без границ» сообщила, что японский журналист Дзюмпэй Ясуда был захвачен в заложники на территории Сирии, в районе, подконтрольном боевикам так называемой сирийской оппозиции.

По данным СМИ, Ясуда, которому сейчас 44 года, въехал на территорию Сирии через Турцию в июле 2015 года для подготовки материалов об убийстве своего коллеги Кэндзи Гото боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Информация о казни террористами Гото, а также японского бизнесмена Харуны Юкавы появилось в январе 2015 года.

Боевики объяснили террор против японских граждан финансовой помощью, которую Токио обещал странам, пострадавшим от ИГИЛ. Террористы пригрозили преследовать японцев, «где бы те ни находились». После этого МИД Японии порекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Сирию.

Болтон заявил о расширении координации России и США в Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. По словам Болтона, достигнутые договоренности предусматривают расширение координационных действий России и США по Сирии.

«Мы решили укреплять и расширять координационные действия РФ и США по Сирии», — сказал Болтон на пресс-конференции.

Ранее Болтон после встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что переговоры по сокращению масштабов конфликта в Сирии «были очень успешными и очень полезными».

Болтон также провел в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, на которых в числе прочих тем обсуждалась и сирийская проблематика.

Напомним, Дамаск и Москва считают незаконным присутствие на территории Сирии возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, поскольку она действует без соответствующего мандата Совбеза ООН и против воли законного сирийского правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.