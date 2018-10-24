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Ученые из Китая прогнозируют Земле «великий потоп»

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Ученые из Китая прогнозируют Земле «великий потоп»

Пекин, 24 октября.  Китайские ученые предрекли Земле «великий потоп». Исследование на тему влияния глобального потепления на планету опубликовано в издании Nature Communications.

Физики из университета Уханя создали климатическую модель на основе данных об актуальных средних температурах и частоте осадков. Исследователи ставили перед собой цель выяснить, почему ливни, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия стали происходить на планете чаще, чем раньше.

«Все дело в росте температуры, которым сопровождается глобальное потепление», — объяснили ученые.

Ученые из Китая предрекли Земле «великий потоп»

По их словам, прогноз неутешительный — ситуация будет с каждым годом становиться только хуже. Физики уточнили, что тенденция к учащению стихийных бедствий будет проявляться все сильнее, сообщил PlanetToday.

«Человечеству следует уже сейчас готовиться к большому потопу», — предупредили китайские физики.  

Автор: Дарья Смолина
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