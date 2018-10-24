Упавший пролет Крымского моста достали из воды

Симферополь, 24 октября. Строители достали на поверхность часть пролета строящегося железнодорожного Крымского моста. Пролет упал в воду в начале октября.

Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», элемент пролета был разрезан на пять частей и поднят из воды плавкраном. Его вывезли на складскую площадку. В ближайшее время к месту строительства должны привезти новую металлоконструкцию, заявили в инфоцентре.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, пролет железнодорожной части Крымского моста съехал в воду 4 октября. Основная причина — неисправность одной из домкратных систем. В результате инцидента никто не пострадал.

Крымский мост является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. 1 октября на автомобильной части было запущено движение грузовых автомобилей.