«Нафтогаз» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет «долга»

Киев, 24 октября. «Нафтогаз Украины» взыскал 18 миллионов долларов переплаты российского «Газпрома» за транзит газа в счет «долга» по решению стокгольмского арбитража. Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, данную сумму украинская компания взыскала в дополнение к 2,1 миллиарда долларов, которые уже были получены от «Газпрома» в виде газа в соответствии решением арбитража.

«Уже два месяца подряд мы взимаем с «Газпрома» денежными средствами 9 миллионов долларов», — написал Витренко в Facebook.

Напомним, стокгольмский арбитраж вынес решение по спору компаний, обязав «Газпром» по итогам двух процессов выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов после зачета в размере 2,1 миллиарда долларов, которые компания уже получила в виде поставленного в 2014 году газа.

«Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд. Российской стороне удалось добиться приостановки исполнения решения суда по транзитному контракту. В ответ Киев заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

Украинская компания удержала 9 миллионов долларов переплаты «Газпрома» за транзит в счет долга по решению арбитража Стокгольма в начале октября.