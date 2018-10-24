Сирия, 24 октября. ИГ1 развернуло контрнаступление на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Разворачиваются столкновения между ВС Турции и курдами на севере Ракки. Один из высокопоставленных лидеров «Ан-Нусры»*** был убит в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести перестрелки с джихадистами на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из главарей «Ан-Нусры» в южной части Идлиба; задержала членов группировки, похищавшей жителей, на западе Идлиба.

«Исламское государство»1: ведет контрнаступление против курдов в районе города Аль-Марашида в Дейр-эз-Зоре.

Курды: лишились внедорожника HMMWV на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; участвуют в строительстве французской военной базы севернее Ракки.

Международная коалиция: обнаружила оружие ИГ в окрестностях города Ракка.

ВС Турции: обстреляли пикап курдов вблизи Тель-Абьяда на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Подконтрольный Саудовской Аравии Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени Короля Салмана доставил канцелярские принадлежности и парты для школ в район населенных пунктов Азаз, Соран и Мрегель, расположенных в северной части провинции Алеппо на территории, оккупированной исламистами незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Twitter-канал (SaheelKSA). Напомним, Центр был сформирован в начале 2015 года. Главным принципом его деятельности стало оказание гумпомощи всем нуждающимся, независимо от их политических или религиозных взглядов, расы и пола. В настоящее время организация сотрудничает со 106 странами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские новостные порталы сообщают о том, что поддерживаемые США «Демократические силы Сирии»**** (SDF) интенсифицировали столкновения с террористами «Исламского государства» на юго-востоке провинции. По данным информационного агентства Al Masdar News, ссылающегося на источники, подконтрольные курдам, проамериканские отряды SDF продолжают развивать наступление в районе города Ас-Суса. Напомним, накануне курды заявляли о захвате порядка 80 процентов населенного пункта, а также о взятии города Аль-Марашида. Согласно информации военных источников AMN, этому предшествовала бомбардировка ВВС международной коалиции, во время которой были убиты не только джихадисты ИГ, а также десятки гражданских лиц. Кроме того, стало известно, что во время авианалетов западного альянса была уничтожена мечеть. Напомним, в ходе боевых вылетов ВВС возглавляемой США коалиции также прибегали к использованию запрещенных фосфорных боеприпасов, в результате чего в начале прошлой недели Дамаск был вынужден обратиться к Совбезу ООН с требованием осудить незаконные действия Вашингтона.

Между тем военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) передает, что террористы развернули контрнаступление в районе Аль-Марашиды в попытке вернуть контроль над населенным пунктом. Подконтрольные террористической группировке медиапорталы обнародовали видеозапись, на которой запечатлен обстрел джихадистами позиций курдских подразделений, в результате чего был уничтожен один из внедорожников HMMWV, поставляемых «демократическим силам» Соединенными Штатами.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжаются нападения на высокопоставленных членов вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Step News Agency, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю Мухаммеда Абу Абдул-Азиза, являвшегося одним из полевых командиров террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», в результате чего он был убит. Отмечается, что вылазка неизвестных произошла к северу от населенного пункта Кафр Рума, расположенного в южной части региона недалеко от города Маарет Ан-Нуман. В свою очередь члены «Джебхат Ан-Нусры»1, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», провели обыски в деревне Айн Ларуз на западе региона, в ходе которых удалось арестовать нескольких исламистов, участвовавших в похищении мирных жителей. Известно, что за освобождение заложников боевики требовали у родственников выплатить крупную денежную сумму. Об этом сообщает военный источник в Twitter (Y_A_Z_N_2).

Провинция Ракка

Twitter-канал (Raqqa_SL) сообщает о том, что силы международной коалиции обнаружили оружие, ранее принадлежавшее террористам ИГ, в окрестностях города Ракка. Напомним, накануне курдские СМИ также заявляли о нахождении боеприпасов джихадистов ИГ к югу от административного центра региона.

Тем временем «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к рытью тоннелей для развертывания французской военной базы севернее Ракки. Напомним, о начале строительства военного объекта стало известно 20 октября. Несмотря на протесты местных активистов, союзники Соединенных Штатов не прекратили сооружение полигона.

В северной части провинции вновь отмечаются стычки между вооруженными силами Турции и курдскими отрядами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alreahalsaknh), турецкие военнослужащие обстреляли военный пикап «демократических сил» недалеко от города Тель-Абьяд.

Провинция Хама

На севере региона не утихают вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и силами радикальных формирований оппозиции. По данным Twitter-канала (OrientNews), стороны продолжают вести перестрелки в районе города Аль-Латамина. Напомним, в рамках меморандума 17 октября, заключенного после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, было согласовано создание демилитаризованной зоны глубиной в 15-20 километров на границах «Большого Идлиба». Во избежание вооруженных конфликтов исламисты должны были покинуть буферную зону до 15 октября, однако некоторые группировки вооруженной оппозиции отвергли предложенные Дамаском условия и до сих пор продолжают провоцировать столкновения с правительственными силами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)