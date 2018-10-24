Власти Италии обвинили «пьяных псевдофанатов» из России в обрушении эскалатора

Рим, 24 октября. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал российских болельщиков, пострадавших из-за поломки эскалатора в римском метро, «пьяными псевдофанатами». Накануне перед матчем Лиги чемпионов в результате инцидента с болельщиками на станции Repubblica пострадали более 20 человек.

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак», — заявил Сальвини в эфире итальянской радиостанции.

Напомним, в результате серьезной поломки эскалатора травмы получили 19, среди которых 15 россиян и 4 украинца. На видео, появившемся в Сети, видно, что ступени эскалатора в какой-то момент начали двигаться очень быстро, из-за чего на выходе образовался завал из людей.

Отметим, в интервью Федеральному агентству новостей болельщик ЦСКА Дмитрий ранее рассказал, что никаких прыжков на эскалаторе не было. Именно это по заявлению итальянской стороны якобы привело к обрушению эскалатора.