Почему президент Польши призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»‍

Германия должна отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Этот проект не должен быть реализован», — подчеркнул Дуда.

По словам польского лидера, «Северный поток — 2» якобы приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение «Газпрома». Дуда подчеркнул, что в такой ситуации речь идет не об экономическом, а о геостратегическом проекте.

Кроме того, польский президент уверен, что для Германии было бы лучшим решением закупать больше сжиженного природного газа (СПГ), например, у Соединенных Штатов.

«Это также стратегическое политическое решение», — подчеркнул президент Польши. В свою очередь немецкий президент не согласился, заявив, что это должно быть экономическое, а не политическое решение.

Дуда, помимо всего прочего, выразил удивление тем, что Еврокомиссия не выступила с однозначно негативной оценкой «Северного потока — 2».

Антироссийский тренд

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что у поляков нет никаких объяснений, да и причин тоже, выступать против проекта «Северный поток — 2», кроме политических. Заявление сочетается с запросом на антироссийский тренд в редеющих рядах проамериканской элиты.

«Создается впечатление, что проамериканские элиты просто отбывают номер. США просят их «выступить против» российского газа, они и выступают. Но одних дежурных слов мало. Словами Германию не переубедить. Вот если бы Польша начала ставить на кон что-то существенное, например членство в ЕС, тогда бы и оценка этого протеста стала серьезнее», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, Европа сейчас отбывает номер в геополитических разборках США с Россией. Только имитирует протест против «Северного потока — 2». Чтобы было чем ответить американским партнерам — мол, мы же боролись.