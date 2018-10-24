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Топилин рассказал о беспрецедентном росте зарплат в России

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Топилин рассказал о беспрецедентном росте зарплат в России

Москва, 24 октября. Зарплаты россиян беспрецедентно растут как в реальном, так и в номинальном выражении. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«За этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами – практически на 11%», — сказал министр.

Топилин отметил, что рост зарплат обусловлен своевременным выполнением майских указов. Напомним, летом президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что доходы россиян продолжат расти. Средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, составляет 42,5 тысячи рублей. 

Автор: Федор Веснин
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