Топилин рассказал о беспрецедентном росте зарплат в России

Москва, 24 октября. Зарплаты россиян беспрецедентно растут как в реальном, так и в номинальном выражении. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«За этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами – практически на 11%», — сказал министр.

Топилин отметил, что рост зарплат обусловлен своевременным выполнением майских указов. Напомним, летом президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что доходы россиян продолжат расти. Средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, составляет 42,5 тысячи рублей.