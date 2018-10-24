Володин: Госдума проконтролирует расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию послания президента

Москва, 24 октября. Сегодня Государственная Дума в первом чтении поддержала проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

«Впервые за четыре года бюджет сформирован с профицитом. Он составит порядка двух триллионов рублей, — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин парламентским журналистам. — Доходная часть бюджета на следующий год составит 19 трлн 969,3 млрд рублей. Это большие возможности для реализации целей, обозначенных в послании президента и Указе от 7 мая 2018 года по повышению благосостояния наших граждан, качества их жизни — улучшения жилищных условий, реализации инфраструктурных проектов».

Спикер нижней палаты Федерального Собрания отметил роль всех 25 комитетов в подготовке бюджета страны к первому чтению.

Володин также подчеркнул, что Государственной думе вместе с правительством и экспертами предстоит большая работа по подготовке законопроекта ко второму чтению.

«Мало выделить средства, необходимо обеспечить их эффективное использование. В этой связи на Государственную думу ложится огромная ответственность. Нам важно обеспечить парламентский контроль, вести интенсивную работу в своих регионах, потому что все национальные проекты — это решение вполне конкретных задач, строительство конкретных объектов инфраструктуры», — сказал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что комитеты Государственной думы должны взять на контроль реализацию каждой госпрограммы по своему профилю.