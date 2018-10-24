Сирия стала оплотом терроризма по вине Запада — Шойгу

Минск, 24 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что обстановка в Ближневосточном регионе была расшатана при содействии Запада. По словам генерала армии, именно это позволило создать в Сирийской Арабской Республике оплот терроризма.

«Вместе с тем считаем, что при содействии Запада была расшатана обстановка в Ближневосточном регионе, что позволило создать в Сирии настоящий оплот терроризма», — подчеркнул министр на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

Как отметил Шойгу, ситуация в САР была переломлена благодаря России. Российские Воздушно-космические силы помогли разгромить крупные террористические формирования, деблокировать жизненно важные коммуникации, освободить ключевые населенные пункты.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) с сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.