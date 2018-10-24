Сирия: французы начали войну за бывшую колонию — по приказу США или ради собственных амбиций

В последние месяцы роль Франции в сирийском конфликте заметно возросла. Ее самолеты принимали участие в совместном ударе по объектам САР, инициированном Соединенными Штатами. Кроме того, продолжает расти группировка французских войск, базирующаяся на севере республики.

Теперь, как сообщает местный портал Raqqa is Being Slaughtered Silently, Париж разворачивает новую военную базу вблизи Ракки. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Только в прошлом месяце появлялись сообщения о формировании нового военного объекта армии Франции в провинции Дейр-эз-Зор. Так, военный источник в Telegram (@aljisr) в середине сентября этого года передавал, что Париж строит очередную базу около населенного пункта Аль-Джурди аш-Шарки, который находится в 20 километрах к северо-западу от Хаджина. С чем же связано увеличение контингента и числа его военных объектов в Сирии?

Ранее, когда французские военные концентрировались в основном вдоль северной границы арабской республики, и прежде всего в Манбидже, многие эксперты воспринимали их присутствие как некий сдерживающий фактор для курдов и турецких войск, которые нередко устраивали столкновения на северо-востоке провинции Алеппо.

Возможно, что присутствие в данный момент большого количества сил коалиции в этом районе — единственное, что удерживает Турцию от начала очередной антикурдской операции. Дело в том, что по соглашениям Вашингтона и Анкары Отряды народной самообороны (YPG) уже давно должны были покинуть Манбидж, но до сих пор этого ключевого условия договоренностей западной стороной и их союзниками-курдами выполнено не было.

Теперь же Париж значительно увеличивает число своих солдат в САР, расставляя их и по другим территориям, где базируются проамериканские Демократические силы Сирии (SDF).

Они углубляются внутрь арабской республики — в Ракку и Дейр-эз-Зор — но пока непонятно, следуют ли французы директивам лидера международной коалиции, то есть Вашингтона, либо же все эти действия являются реализацией их некой собственной стратегии.

Наш собеседник Андрей Онтиков, востоковед и публицист, считает, что Париж в настоящее время пытается комбинировать оба этих подхода. По его мнению, Франция, с одной стороны, продолжает исполнять волю США, однако, с другой стороны, параллельно насаждает собственную оккупации в землях своей бывшей колонии.

«Тут играют и собственные амбиции, и попутно идет давление со стороны американцев. Вполне вероятно, что Соединенные Штаты привлекают французов к выполнению каких-то особых миссий и операций. К каким именно — пока сказать трудно, поскольку сейчас в Сирии наблюдается еще только укрупнение французского военного контингента, что, однако, началось не сегодня и даже не вчера», — заметил эксперт.

В любом случае, уверен он, все те действия, к которым они уже прибегали или которые еще только планируются, укладываются в единую стратегию, в целом общую и для Вашингтона, и для Парижа. Несомненно, их цели связаны с расчленением арабской республики и насаждением западного влияния на Ближнем Востоке.

Именно для этого с их стороны продолжается активная поддержка дезинтеграционных процессов, направленных на выделение так называемого Сирийской Курдистана из состава страны. Так, при помощи Запада в Рожаве были проведены так называемые выборы, сформировано условное «правительство». Более того, страны международной коалиции даже установили дипломатические отношения с курдами, стремясь максимально легализовать этот оккупированный регион.