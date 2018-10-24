Никто не прыгал: фанат ЦСКА назвал причину обрушения эскалатора в римском метро

Москва, 24 октября. Обвинения итальянской стороны в адрес футбольных болельщиков из России, мягко говоря, не соответствуют действительности. Об этом Федеральному агентству новостей заявил представитель фанатского движения ЦСКА Дмитрий (фамилию называть он отказался).

Сам он в римском метро не был, но знает все подробности того, что произошло накануне в столице Италии.

По его сведениям, в официальном фан-клубе красно-синих ситуация находится под контролем и родственникам ребят, которые там сейчас находятся, выдается вся важная информация. И Дмитрий, конечно же, резко не согласен с «итальянской» версией о том, что во всем виноваты сами болельщики, которые якобы начали прыгать на эскалаторе.

«Сразу же хочу сказать, что это очень негостеприимный город, — отметил он. — Четыре года назад, когда мы там были (ЦСКА также играл с «Ромой» в Лиге чемпионов. — Прим. ФАН), перед стадионом постоянно были нападения на наших болельщиков — вплоть до того, что один из них получил ножевое ранение. И болельщики «Ромы» долгое время не давали подъехать скорой помощи, надеясь, что он истечет кровью».

Поэтому на этот раз фанаты, а в Рим только официально отправились полторы тысячи человек, точно знали, какой прием со стороны местных тиффози их может ожидать.

«Прежде чем поехать туда, официальным фан-клубом ЦСКА была выпущена памятка о поведении в городе, — подчеркнул Дмитрий. — И люди старались держаться вместе. Если вы видели [видео], на эскалаторе люди ехали такой вот толпой. И я могу объяснить почему, — они старались держаться вместе, зная, что в городе перед стадионом уже были нападения на наших болельщиков».

Именно поэтому россияне ехали плотной группой — в случае рассредоточения, если бы внизу на них начали нападать, было бы куда меньше шансов оказать сопротивление и защититься.

«Вот они кучей и ехали, — пояснил представитель фанатского движения. — Я уверен, что просто не выдержал механизм (эскалатора). Да в нашем метро каждый день в час пик, да и не только в это время, гораздо больше едет народу!»

В качестве наглядного примера он также привел недавнее яркое событие, проходившее в России, в частности, в Москве.

«Давайте вернемся к событиям лета, когда у нас были несколько миллионов болельщиков и они и прыгали, и плясали, и даже пили на эскалаторах, — напомнил Дмитрий. — Но у нас почему-то ничто не сломалось, ничто не рухнуло и никого не зарезали. У нас был праздник футбола! А здесь 50 человек зашли на эскалатор, и тот рухнул. Это явно говорит о том, что неисправность механизма. Сто процентов».

По его словам, он то самое видео смотрел и пересматривал чуть ли всю ночь. И еще он точно знает, что там у эскалатора не было ни одного сотрудника римского метрополитена.