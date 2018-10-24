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Силуанов рассказал, как вырастут пенсии в России

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Силуанов рассказал, как вырастут пенсии в России

Москва, 24 октября. Пенсии в России в 2019 году вырастут на 7%, заявил министр финансов и первый вице-премьер России Антон Силуанов.

Силуанов сообщил о ежегодном росте пенсии. Так, в 2019 году их рост составит 7% при уровне инфляции в 4,3%.

«В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, — констатировал российский министр, — пенсии будут расти темпами выше 6%».

Ранее, 22 октября, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что правительство выполнит свое обещание и увеличит размер пенсии в рамках пенсионных изменений.

Силуанов рассказал, как вырастут пенсии в России

Напомним, в России проводится реформа пенсионной системы. Правительство предложило повысить пенсионный возраст для женщин на восемь лет, а для мужчин — на пять лет. В ходе телеобращения к жителям страны президент России Владимир Путин объяснил значимость модернизации, а также предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет.

Автор: Катерина Иванова
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