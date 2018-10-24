НАТО заявила об угрозе новой холодной войны с Россией

Брюссель, 24 октября. Североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений, все союзники согласны с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен, но Россия должна ответить на обеспокоенность в отношении его соблюдения. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений», — подчеркнул он.

По его мнению, проблема заключается в том, что ни один договор не может быть полезным, если его соблюдают в одностороннем порядке.

Столтенберг также добавил, что все союзники согласились с тем, что ДРСМД важен, именно поэтому они озабочены «поведением РФ».

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не собирается соблюдать ДРСМД, когда, по его мнению, Москва его нарушает. Глава Белого дома, комментируя выход из указанного соглашения, заявил также, что американская сторона будет развивать вооружения.