Близкие Цыганова и Снигирь прокомментировали новость о расставании пары

Москва, 24 октября. Близкие артистов Юлии Снигирь и Евгения Цыганова прокомментировали слухи о том, что звездная пара рассталась.

Три года назад Цыганов бросил беременную гражданскую жену Ирину Леонову и шестерых детей и ушел к Снигирь. В 2016 году у пары родился сын Федор. Первое время Цыганова и Снигирь часто видели видели вместе — они гуляли с ребенком, совершали покупки. Однако теперь во дворе дома, где актер снимает для возлюбленной квартиру, артистка гуляет с Федором в одиночестве. Стали появляться слухи о том, что звездная пара распалась.

«Это, видимо, какая-то утка, — прокомментировала сама Снигирь, отвечая на соответствующий вопрос. — Я не понимаю, о чем вы».

Цыганов отвечать журналистам отказался. При этом его собеседники обратили внимание на заплетающийся язык актера. Его приятель добавил, что на данный момент актер снимается в проекте Валерия Тодоровского «Одесса», а свободные дни отдыхает с друзьями в «чисто мужской компании».

«С Юлей, по моим сведениям, он теперь вместе не живет. Сам по себе, — рассказал знакомый актера. — Но когда находится в Москве, приходит к ребенку. Хотя в основном в разъездах. Деньгами он всем помогает — и детям Ирины Леоновой, и малышу Снигирь».

«Ссоры у них были, — добавила приятельница Снигирь. — Мне показалось, что она его ревнует. У каждого — личное пространство и свободная жизнь, претензий друг другу не предъявляют».

Однако дедушка актрисы Виктор Сирискин заявил о расставании пары.

«Насколько я понял, они [Снигирь и Цыганов] разошлись, — приводит его слова KP.Ru. — Первые годы внучка и Евгений были вместе, и все у них было хорошо. Юля светилась счастьем. Но, видимо, у них было непросто».

Однако мама артиста Любовь Цыганова выступила с противоположной информацией.