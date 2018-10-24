Европа нас проигнорировала: Украина готовится к отказу России от транзита газа

Киев, 24 октября. И. о. главы «Нафтогаза Украины» Сергей Коновец обратился с письмом к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о сохранении за государством статуса транзитера российского природного газа в Европу.

Кроме того, руководитель украинской компании просит обратить внимание на задержку реструктуризации «Нафтогаза» в части отделения функции оператора ГТС, которую в том числе связывает с позицией «Газпрома». Российская компания, утверждает Коновец, отвечает отказом на предложение перезаключить действующий транзитный контракт с новым оператором украинской ГТС, который создается вместо «Укртрансгаза», пишет издание «Экономическая правда».

При этом в письме подчеркивается, что украинской стороне в рамках данного вопроса отказывается помогать как Европейская комиссия, так и нацкомиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые не предпринимают действий для изменения сложившейся ситуации. «Европа нас проигнорировала», указал в обращении к премьеру Коновец.

«Так, недавнее расследование Еврокомиссии по вопросу нарушения «Газпромом» конкурентного законодательства проигнорировало доводы о том, что действия «Газпрома» в Украине имеют влияние на рынок ЕС», – говорится в тексте обращения к Гройсману.

Таким образом, Украина готовится к отказу России от транзита газа, а и. о. главы «Нафтогаза» просит председателя правительства донести информацию до СНБО для того, чтобы впоследствии был разработал план действий на этот случай. Кроме того, СНБО просят внести изменения в план реструктуризации украинской компании.

Стоит отметить, что письмо было направлено кабмину 22 августа и только 11 октября украинское правительство отреагировало на полученное обращение.

Напомним, с 2015 года «Нафтогаз» перестал закупать газ у российского «Газпрома», перейдя на закупки голубого топлива у стран Европы путем реверса ранее поставленного в Европейский союз российского же газа. Действие контакта на транзит российского газа через Украины истекает в конце следующего года. Глава Минэнерго России Александр Новак отмечал, что РФ может продолжить транзит газа в том случае, если будут урегулированы все судебные споры.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины» намерен в судебном порядке добиваться от «Газпрома» компенсации разницы в цене за газ, который Киев вынужден в отсутствие поставок из России закупать в Европе.