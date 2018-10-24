Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Загонят за Можай и сделают Санта-Клауса черным»: Пушков рассказал о триумфе «новых ценностей» в США

120
0 Оставить комментарий

«Загонят за Можай и сделают Санта-Клауса черным»: Пушков рассказал о триумфе «новых ценностей» в США

Москва, 24 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание, что дискуссии о так называемых новых ценностях в США скоро могут зайти слишком далеко.

Российский сенатор на своей странице в Twitter обратил внимание, что в Штатах продолжается острая дискуссия о ценностях. Представители антирасистских движений выступают против того, чтобы Санта Клаус был непременно белым.

«Скоро их загонят за Можай, точнее, за Кентукки и, наконец, сделают Санта Клауса черным, — заявил российский политик. — Это будет триумф «новых ценностей». Останется только Африку перенести на север».

«Загонят за Можай и сделают Санта-Клауса черным»: Пушков рассказал о триумфе «новых ценностей» в США

Ранее Пушков назвал решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мощным ударом по системе стратегической стабильности в мире.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое