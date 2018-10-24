«Загонят за Можай и сделают Санта-Клауса черным»: Пушков рассказал о триумфе «новых ценностей» в США

Москва, 24 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание, что дискуссии о так называемых новых ценностях в США скоро могут зайти слишком далеко.

Российский сенатор на своей странице в Twitter обратил внимание, что в Штатах продолжается острая дискуссия о ценностях. Представители антирасистских движений выступают против того, чтобы Санта Клаус был непременно белым.

«Скоро их загонят за Можай, точнее, за Кентукки и, наконец, сделают Санта Клауса черным, — заявил российский политик. — Это будет триумф «новых ценностей». Останется только Африку перенести на север».

В США продолжается острая дискуссия: антирасисты атакуют тех, кто настаивает, что Санта Клаус - непременно белый. Скоро их загонят за Можай, точнее, за Кентукки и, наконец,сделают Санта Клауса чёрным. Это будет триумф «новых ценностей». Останется только Африку перенести на север. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 24, 2018

Ранее Пушков назвал решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мощным ударом по системе стратегической стабильности в мире.