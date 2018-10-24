Шойгу прибыл в Минск на заседание коллегии министерств обороны России и Белоруссии

Минск, 24 октября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Минск, где примет участие в совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Об этом рассказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

По ее словам, участники встречи обсудят вопросы взаимодействия и координации усилий военного командования двух стран по поддержанию стабильности и безопасности в регионе. Кроме того, они коснуться плана мероприятий министерств обороны двух стран. В частности, это подготовка и проведение совместного оперативного учения «Щит Союза — 2019».

Шойгу обсудит с белорусскими коллегами подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее сообщалось, что работа по этому направлению уже началась.

Стороны уделят внимание дальнейшему развитию интеграционных процессов в военной сфере обоих государств.