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Концерт Лободы в московском «Крокус Сити Холле» могут перенести — источник

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Концерт Лободы в московском «Крокус Сити Холле» могут перенести — источник

Москва, 24 октября. Заместитель директора по концертной деятельности Crocus City Hall Василий Никитин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о вероятном переносе ближайших выступлений поп-певицы Светланы Лободы.

«Будет перенос, наверное, сегодня будет принято решение, в ближайшее время», — рассказал собеседник ФАН.

Никитин также рассказал о том, что запланированная на сегодня генеральная репетиция точно не состоится, так как исполнительница по-прежнему находится в больнице. При этом в кассе концертного зала продолжается продажа билетов, информацию об отмене концертов корреспонденту ФАН не подтвердили, и даже предложили приобрести билет на завтрашнее шоу.

Концерты новой программы Светланы Лободы Superstarshow запланированы на 25, 26 и 28 октября.

Напомним, во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки

Автор: Анна Клименко
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