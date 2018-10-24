США оправдывают свои кощунственные планы: в РФ ответили на обвинения в создании боевых спутников

Первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон выразил уверенность, что в ближайшие несколько лет Российская Федерация и Китай поставят на вооружение противоспутниковое оружие.

«Космос является приоритетным театром военных действий для них. Российское и китайское разрушительное противоспутниковое оружие, возможно, в следующие нескольких лет будет в боеготовности», — добавила Гордон.

При этом представитель нацразведки Соединенных Штатов подчеркнула, что российские и китайские боевые системы будут действовать именно в космическом пространстве. Однако с Гордон не согласен российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил «Россия и Китай категорически против выведения любого вооружения в космос».

«Мы неоднократно ставили этот вопрос на заседаниях Совета безопасности ООН. Более того, Москва и Пекин предлагали разработать соответствующий закон, против которого тут же выступили в Вашингтоне. Так что все заявления разведки США о том, что Россия и Китай займутся милитаризацией космоса, предназначены только для одного — прикрытия своих собственных военных разработок, которые они намерены вывести на орбиту. Это принципиальный момент», — подчеркнул российский аналитик.

Собеседник ФАН напоминает, что Советский союз испытал свое противоспутниковое оружие еще в 60-х годах. Тогда в НПО Машиностроения (ОКБ-52) была разработана космическая система, способная подрывать вражеские спутники прямо на орбите. Однако развитие подобных систем не получило продолжения, так как осколки засоряют ближний космос.

«Где-то в конце 90-х годов нечто подобное было испытано Китаем, после чего Пекин тоже прекратил разработки. Но мы показали, что способны сбить любой спутник в космическом пространстве. Сегодня же мы создаем зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» с ракетой, способной сбивать вражеские спутники. Так что ничего выдающегося, о чем говорят в разведке США, нет ни у нас, ни у китайцев.

А США обвиняют нас в том, чем грешат сами. Они оправдывают свои кощунственные планы по милитаризации космоса. Надо вспомнить еще рейгановские «звездные войны», там все это дело было расписано. А теперь они (США — Прим. ФАН) пытаются эти идеи воплотить на новом технологическом уровне. Вот и все», — заключил Литовкин.

Напомним, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп поручил военному ведомству страны приступить к формированию нового рода войск — военно-космических сил. Они должны стать шестым видом вооруженных сил США. В 2016 году российский концерн «Алмаз-Антей» заявил о работах по созданию лазерного комплекса, предназначенного для подавления с самолета воздушных и космических разведывательных аппаратов.