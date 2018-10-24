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Поклонская опровергла слухи о создании собственной партии

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Поклонская опровергла слухи о создании собственной партии

Москва, 24 октября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская опровергла слухи о том, что она занимается созданием собственной политической партии.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на некого федерального политика, опубликовали сообщения о том, что Поклонская и депутат Сергей Железняк занимаются созданием партии «Сила России». Поклонская на своей странице в Facebook опровергла эти слухи.

«Хотела бы публично заявить, что в настоящее время я не работаю над созданием каких-либо политических партий и сбором для этого средств», — написала она в социальной сети.

Поклонская добавила, что в настоящее время занимается лечением детей, которые были привезены из Донбасса, а также планирует развивать этот проект.

«А к тому, что мое имя используют для рекламы в нужные моменты политические пиарщики, я уже давно привыкла»,  — добавила она.

Напомним, в этом году Поклонская сыграла тайную свадьбу с главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. Позже депутат объяснила, почему ее свадьба прошла в тайне от широкой общественности, передает «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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