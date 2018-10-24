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В Туле стартовал медиафорум для журналистов ЦФО

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В Туле стартовал медиафорум для журналистов ЦФО

Тула, 24 октября. В творческом кластере «ОКТАВА» в Туле стартовал первый медиафорум для журналистов регионов ЦФО «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в современном контенте».

В Тулу приехали журналисты из регионов России. Они собрались, чтобы обсудить проблемы взамодействия представителей органов государственного управления и медиа. Также участники форума поговорят о продвижении СМИ в соцсетях, новых методиках популяризации региональных СМИ.

На встречу с журналистами из регионов приехали звезды отечественной журналистики. Мастер-класс подготовила главный редактор RT Маргарита Симоньян, создатель фильма о президенте РФ Владимире Путине журналист Андрей Кондрашов, тележурналист Ирада Зейналова, корреспондент НТВ Антон Вольский.

Автор: Ирина Селезнева
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