В Туле стартовал медиафорум для журналистов ЦФО

Тула, 24 октября. В творческом кластере «ОКТАВА» в Туле стартовал первый медиафорум для журналистов регионов ЦФО «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в современном контенте».

В Тулу приехали журналисты из регионов России. Они собрались, чтобы обсудить проблемы взамодействия представителей органов государственного управления и медиа. Также участники форума поговорят о продвижении СМИ в соцсетях, новых методиках популяризации региональных СМИ.

На встречу с журналистами из регионов приехали звезды отечественной журналистики. Мастер-класс подготовила главный редактор RT Маргарита Симоньян, создатель фильма о президенте РФ Владимире Путине журналист Андрей Кондрашов, тележурналист Ирада Зейналова, корреспондент НТВ Антон Вольский.