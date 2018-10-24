Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автобус и «Газель» столкнулись на трассе под Владимиром

35
0 Оставить комментарий

Автобус и «Газель» столкнулись на трассе под Владимиром

Владимир, 24 октября. «Газель» и пассажирский автобус столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области.

Выяснилось, что в автобусе ехали студенты и преподаватели Поволжского государственного технологического университета на экскурсию в Москву.

«В автобусе ехали наши — 26 человек, то есть 15 студентов и девять преподавателей, плюс два водителя», — рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе вуза.

Помощь потребовалась водителю «Газели» и одному из пассажиров автобуса. Ее оказали на месте происшествия, уточнили в полиции.

По предварительным данным, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть автобуса, следующего в попутном направлении.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое