Автобус и «Газель» столкнулись на трассе под Владимиром

Владимир, 24 октября. «Газель» и пассажирский автобус столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области.

Выяснилось, что в автобусе ехали студенты и преподаватели Поволжского государственного технологического университета на экскурсию в Москву.

«В автобусе ехали наши — 26 человек, то есть 15 студентов и девять преподавателей, плюс два водителя», — рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе вуза.

Помощь потребовалась водителю «Газели» и одному из пассажиров автобуса. Ее оказали на месте происшествия, уточнили в полиции.

По предварительным данным, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть автобуса, следующего в попутном направлении.